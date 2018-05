Mattarella stanco dei veti pronto a indicare un nome mercoledì

di Redazione

Lunedì terzo giro di consultazioni al Quirinale ma la situazione è sempre ingarbugliata come all’inizio. Nelle ultime ore sono stati numerosi i “no” all’ipotesi di un governo di tregua. Il M5s per ora sta valutando anche l’ultima proposta di Matteo Salvini, quella di un governo a tempo. E il capo della Lega, forte dei sondaggi che indicano un aumento del 5% dei consensi al Carroccio in caso di ritorno alle urne, si dice pronto a ricevere l’incarico per poi presentarsi in Parlamento con un programma. Un’idea, quest’ultima, che non piace per niente al presidente Mattarella, il quale senza una maggioranza certa non ha alcuna intenzione di conferire l’incarico da presidente del consiglio. Le voci di un ultimo, estremo, tentativo di accordo tra Lega e Movimento 5 stelle rimbalzano fino al Colle. E anche quelle di un tentativo di Salvini di forzare per un preincarico. La linea di Mattarella è chiara da tempo: senza numeri certi nessun preincarico. Che farà allora il presidente della Repubblica? Se non si trova una soluzione al rebus delle alleanze sarà lui a mettere sul tavolo un nome per un governo del presidente, che dovrà essere – scrive Avvenire in un retroscena – “neutrale, nuovo, competente”. Il governo nascerà a tempo di record: mercoledì il nome del presidente incaricato, venerdì arriverà la squadra. Sarà un governo snello. Massimo 13 ministri. Si vuole puntare su giovani e su donne. “Mattarella – spiega ancora Avvenire – vuole che sia un premier «neutrale» a portare il Paese al nuovo voto. Per questo non esiste che sia Gentiloni in regime di proroga o Salvini. Ovviamente Mattarella è il primo a mettere in conto che il “suo” governo potrebbe essere sfiduciato dalle Camere. A quel punto sarebbe però il premier da lui indicato a portare l’Italia al voto tra settembre e ottobre”.