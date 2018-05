Il Massimo del Gelato – Milano

di Redazione

Il Massimo del Gelato

Via Castelvetro, 18 – 20154 Milano

Tel. 02/3494943

Sito Internet: www.ilmassimodelgelato.it

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 2,50/4,50, panna 0,70€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

La gelateria Il Massimo del Gelato punta molto sulla sua artigianalità (i gelati vengono preparati freschi ogni giorno nel laboratorio) e offre alla sua clientela una vasta gamma di gusti, alcuni dei quali molto originali, che si contraddistinguono per il valore e la ricercatezza delle materie prime e degli ingredienti utilizzati. Uno dei punti di forza sono i gelati al cioccolato, presenti in dieci varianti, tra cui 100% cacao, con rhum, Domori Venezuelano al 75%, con peperoncino, con cannella, con arancio farcito candito e Grand Marnier, etc. Per la nostra prova abbiamo assaggiato la Crema Ortigia (creama aromatizzata con buccia di limone), il cioccolato al rhum e il Bisquit (crema variegata al cioccolato con pezzetti di biscotto). Il gelato è ottimo, i gusti sono intensi e ben definiti e la cremosità di tutti e tre i gusti è veramente notevole. Sono disponibili anche sorbetti, granite e torte fredde.

AMBIENTE

Il locale è pulito; il bancone è ben visibile ed ottimamente suddiviso in base a tipologia del prodotto (gelati, granite, torte) ed ingredienti: i gusti al cioccolato sono, infatti, collocati gli uni vicini agli altri, separati dalle altre creme e dai gelati alla frutta.

SERVIZIO

Il personale è gentile e disponibile: nonostante la gelateria sia spesso molto affollata riescono a consigliare il cliente e propongono degli “assaggini” per convincere i clienti più indecisi. Il locale richiama spesso molte persone ed è facile trovare la coda per il gelato anche in strada ma il personale riesce a gestire egregiamente questo tipo di situazioni in tempi accettabili.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –