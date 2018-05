Maestra massacrata di botte stramazza a terra: bambini sotto choc

di Augusta Cesari

Schiaffi e pugni. Al volto e, soprattutto, alla testa. Pugni su pugni, fino a fare stramazzare al suolo la maestra, finita in ospedale dove è ancora ricoverata per un trauma cranico contusivo. È accaduto davanti alla scuola elementare di Napoli, “Giacomo Leopardi”. Una maestra descritta da tutti come una persona mite, equilibrata, coscienziosa. La maestra è stata accusata dalla madre di un bambino di essere stata brusca con il piccolo, di averlo strattonato tirandolo per un braccio e lasciandogli un livido. L’ennesimo episodio di violenza ai danni di una insegnanti è avvenuta davanti ai bambini che stavano per uscire da scuola.

I piccoli, spaventati sotto choc, si sono messi a piangere. Non dimenticheranno tanto facilmente la scena di vedere la loro maestra picchiata senza riguardo, con violenza. Tre persone, un bidello e due assistenti, sono dovute intervenire per bloccare l’aggressore, una donna poco più che trentenne, ora denunciata a piede libero per lesioni personali. I bambini della materna stavano per tornare a casa, i genitori li stavano andando a prendere in classe, quando è sopraggiunta una signora che ha cominciato ad inveire violentemente contro la maestra del figlio, accusandola di essere violenta e intimandole, soprattutto, di non permettersi di «toccare mio figlio». L’insegnante, 50 anni, è riuscita a stento a dire qualche parola, voleva spiegare che quel bambino a volte le dava filo da torcere, che non era un granché rispettoso delle regole della vita scolastica. Insomma, voleva parlare, spiegare. Ma non c’è stato il tempo.

La mamma dello scolaretto l’ha aggredita. «Dopo la sorpresa del primo momento, per difendere l’insegnante è intervenuto il personale di servizio», racconta il dirigente scolastico Dino Sangiorgio, che non nasconde la gravità di una situazione che travalica ormai la singola vicenda. «Siamo preda di una follia collettiva. Oggi la scuola ha perso ogni autorevolezza, ed è colpa di un sistema che ha dimenticato i valori legati all’istituzione e non mostra alcun rispetto per la scuola». La madre che ha aggredito la maestra ha riportato il bambino a scuola, e mentre la polizia la identificava e ricostruiva la dinamica dei fatti non si mostrava affatto pentita, anzi, si è fatta accompagnare da alcuni parenti, non meno aggressivi di lei.