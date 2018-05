Maduro ha ridotto il Venezuela alla fame: e Maradona lo sostiene

di Redazione

Il Venezuela è uno dei Paesi più ricchi del mondo: ma gli abitanti muoiono di fame. Il dittatore Nicolas Maduro ha ridotto il Venezuela alla fame: a Maradona lo sostiene, incredibilmente. Probabilmente dipende dal fatto che Maradona per disintossicarsi dalal droga ha usufruito del servizio sanitario di Cuba, che è la “padrona” della “colonia” Venezuela. E per gratitudine verso il regime castrista l’ex pibe de oro appoggia la sanguinosa dittatura chavista. Una profonda spaccatura politica, un’inflazione galoppante, una grave penuria di generi alimentari, medicinali e di altri beni di prima necessità, un sistema sanitario al collasso. È in queste condizioni che gli aventi diritto al voto venezuelani sono chiamati alle urne domenica per elezioni presidenziali volute dall’erede di Hugo Chavez, Nicolas Maduro, per consolidare il proprio potere. Ecco i principali elementi che peseranno sul voto in un Paese che sta sprofondando nella peggiore crisi umanitaria attraversata dalla regione da decenni. Il Venezuela ha l’inflazione più alta del mondo: secondo le stime del Fmi, l’iperinflazione raggiungerà il 13mila% quest’anno, uno dei tassi più alti mai registrati, mentre il Pil subirà una contrazione del 15%. A causa della mancanza di valuta straniera e del crollo delle entrate petrolifere, il Paese con le maggiori riserve di petrolio al mondo difficilmente può importare cibo o altri beni di prima necessità. Centinaia di migliaia di venezuelani hanno lasciato il Paese negli ultimi mesi in un esodo verso i Paesi vicini. E Caracas ovviamente è teatro di una grave ondata di criminalità.

Diversi Paesi hanno annunciato che non riconosceranno l’esito di quelle che molti osservatori hanno ribattezzato elezioni farsa e con le quali il presidente Maduro vuole ottenere il suo secondo mandato di sei anni. Ai 14 Paesi del cosiddetto Gruppo di Lima (Argentina, Brasile, Messico, Colombia, Cile, Perù, Paraguay, Panama, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Canada, Guyana e Santa Lucia) si sono aggiunti gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Tra le prime critiche mosse al regime, il fatto che le elezioni siano state convocate anticipatamente dall’Assemblea costituente, organismo eletto a titolo straordinario nel 2017 con un voto a sua volta messo in discussione dalla comunità internazionale con l’incarico di redigere una nuova costituzione. Celebrato fino al 2012 – pur tra le critiche al sistema politico autoritario del Paese – per la sua efficienza anche dall’ex presidente americano e osservatore internazionale Jimmy Carter, il funzionamento del sistema elettronico usato e tanto lodato per la sua trasparenza, ora è al centro di accuse e denunce: l’impresa incaricata della gestione del software elettorale in occasione del voto per l’istituzione dell’Assemblea costituente, nel luglio 2017, ha denunciato la manipolazione di “almeno un milione di voti” ed ha rinunciato a partire da quel momento a partecipare a processi elettorali nel Paese. Gran parte dell’opposizione chiede di boicottare ciò che considera una frode annunciata. Non partecipano, tra gli altri, Primero Justicia, dell’ex candidato Henrique Capriles, Accion Democratica, Voluntad Popular e Un Nuevo Tiempo. L’opposizione risulta però anche divisa: l’ex governatore di Lara, Henri Falcon, ex consigliere di Capriles ed ex militante chavista, si è candidato, con la conseguenza di essere espulso dal Mud, Mesa de la Unidad Democrática, alleanza dei partiti di opposizione. “La soluzione alla crisi è nel voto”, dice Falcon, che conta sul fatto che l’enorme malcontento nei confronti di Maduro si traduca in un massiccio voto di punizione. Tra le cose che sorprendono gli osservatori è l’alta popolarità di Maduro, malgrado la grave crisi. Pur nella difficoltà di trovare dati affidabili, i consensi a suo favore oscillerebbero tra il 17 e il 30 per cento, per una sorta di rassegnazione dovuta – secondo l’analista dell’International Crisis Group in Venezuela Phil Gunson – in buona parte ai programmi di aiuti sociali e denaro per i più bisognosi garantito da Maduro. Il regime ha distribuito il “Carnet de la patria”, una sorta di carta annonaria destinata a razionare i beni, a 17 milioni di persone, che hanno così accesso a ridotte quantità di generi alimentari a prezzi calmierati. Un documento elettronico che molti vedono come strumento di controllo, per esempio per vedere chi va a votare: “E’ un documento inventato dal governo a fini politici”, ritiene Gunson.