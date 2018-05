M5S-Lega, la Fornero piange di nuovo e va oltre: cosa è capace di dire

di Gabriele Alberti

Poveri “tecnici”, usati, abusati e lasciati soli… La Fornero che la la vittima e difende i tecnici è inascoltabile. Un ex ministro che tanti guai ha causato con la sua famigerata legge sulle pensioni, dai microfoni di Ecg su Radio Cusano Campus, ha il coraggio di vagheggiare un possibile ritorno dei tecnici al governo. L’esperienza di Mario Monti è ricordata come un incubo dagli italiani ed Elsa Fornero, con i pasticci della sua riforma – gli esodati – ha contribuito a rompere il patto tra i lavoratori e lo Stato allontanando sempre più il momento dell’agognato riposo dopo anni di lavoro spesso faticoso e insostenibile fino al tetto d’età che la Fornero ha stabilito. Dal governo tecnico uscì fuori un’Italia ferita. Oggi la Fornero, mentre Matteo Salvini e Luigi Di Maio propongono un altro tecnico, il giurista Giuseppe Conte, torna a difendere la categoria e, in modo subdolo, a bastonare il nascituro governo M5S-Lega. «Questa è la resa. Io che ho fatto parte di un governo tecnico – rivendica la Fornero sul Giornale- dico che la politica deve essere fatta dai politici. I tecnici vengono usati, lasciati soli e non hanno la possibilità di arrivare a parlare con le persone». No, però nel suo caso, hanno la possibilità di danneggiare le persone. Su Conte la Fornero non ha dato giudizi. «Non so se avremo un premier tecnico, ma in ogni caso non lo invidio».

Fornero: «Sull’euro non si torna indietro»

A preoccuparla però è il nome di Paolo Savona, che Salvini ha proposto come ministero dell’Economia. Le posizioni anti euro non le fanno dormire sonni tranquilli e così si esprime su di lui l’ex ministro al Welfare «È stato indubbiamente un economista di valore, anche abbastanza eclettico, non conformista». Poi, “in cauda venenum”: «Può essere stato anti euro, ma oggi l’euro c’è, non si torna indietro nella storia. Ha delle buone idee, ma queste idee bisogna discuterle, non brandirle come delle armi – conclude – anche io vedrei con preoccupazione una persona con queste caratteristiche ad occupare il ministero del Tesoro».