Lucaselli (FdI): deve essere la qualità italiana l’unico antidoto al “fake food”

di Redazione

”Una sinergia tra agricoltori e industria alimentare per tutelare la qualità dei prodotti è una novità positiva. E dunque ben venga la nascita di Filiera Italia”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. ”La specificità delle produzioni di qualità – prosegue – è sotto assedio dell’economia del falso e gli oltre 2000 interventi eseguiti nel 2017 dall’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) soltanto all’estero e nei portali di commercio online danno la misura del fenomeno. Non è neanche pensabile il concetto di competitività del nostro Paese senza una tutela di quelle imprese, spesso tramandate da generazioni, che producono ogni giorno eccellenza, rispettando i disciplinari e investendo su innovazione e cura degli ingredienti”. “È uno scenario in cui la politica, spesso assente negli ultimi anni specie in sede europea, deve riappropriarsi del suo ruolo. A partire dal mettere in campo strumenti per implementare la certificazione 100% prodotto in Italia. L’antidoto al fake food è, infatti, l’italianità, di ogni singolo ingrediente come delle fasi di produzione”, conclude.