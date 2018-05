Lorenzo Crespi, dalle lacrime in tv alla candidatura con Cateno De Luca

di Redazione

Da attore alla vita politica. Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale di Messina e correrà nella lista del candidato sindaco Cateno De Luca, “Giovani per De Luca”. Ad annunciarlo è stato lo stesso Crespi, noto protagonista di film e trasmissioni tv. Qualche mese nel salotto di Barbara D’Urso, aveva raccontato tra le lacrime di essere malato ai polmoni e in quell’occasione aveva parlato anche della sua situazione professionale, fema da anni. Ora l’annuncio di scendere in politica. «Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione – ha detto Crespi – Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e l’indifferenza».

Lorenzo Crespi: «Voglio far rinascere Messina»

«Mi candido con Cateno – ha proseguito l’attore messinese – perché credo nel suo progetto per dare finalmente una svolta alla mia città e farla rinascere, voglio che nessuno più resti indietro. Tutti devono poter avere una possibilità e anche i familiari di chi è vissuto in situazioni complicate devono poter lavorare e non devono essere lasciati soli dalle Istituzioni. Credo sia giusto prima pensare a chi è nato in un determinato territorio e poi agli altri per evitare che molti giovani abbandonino la città». «Cateno – ha concluso Crespi – è una persona straordinaria anche a Roma mi hanno parlato bene di lui. È l’uomo giusto per far diventare finalmente protagonista Messina».