Litigano per l’eredità, rissa al cimitero: botte tra settantenni e ottantenni

di Redazione

Litigano per l’eredità al cimitero e scoppia il putiferio. I carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico (Brindisi), a conclusione dei primi accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per rissa, cinque persone, tutte del luogo. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando, nel cimitero comunale di San Pietro Vernotico, dopo il corteo funebre di una congiunta ultra centenaria, deceduta sabato, i cinque hanno litigato violentemente per la suddivisione dell’eredità. Dalle parole si è passati alle vie di fatto e l’accesa discussione è sfociata in una rissa che ha visto coinvolti i parenti della defunta, madre di otto figli, di età compresa fra i 70 e gli 80 anni.

Litigano per l’eredità, cinque denunciati

Allo stato, dalla ricostruzione dell’evento e dalle testimonianze di altre persone presenti, sono stati denunciati cinque dei partecipanti alla rissa, che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di San Pietro Vernotico: hanno riportato varie escoriazioni, ecchimosi in diverse parti del corpo e traumi contusivi multipli. Nelle prossime ore, non si escludono ulteriori sviluppi investigativi circa il coinvolgimento di altre persone nella rissa.