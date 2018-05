L’indiscrezione: Lega al traguardo? L’ultima chance di Conte per convincere Mattarella

di Redazione

Manca poco, pochissimo ormai al confronto risolutivo, all’incontro tra il premier incaricato e il presidente reticente: e indiscrezioni dell’ultim’ora trapelate dai palazzi accreditano sempre più insistentemente l’eventualità che la Lega possa andare in meta e che l’ultima chance di Conte per convincere Mattarella spunti nell’agenda del presidente del consiglio giallo-verde come l’asso nella manica da calare a fine partita…

L’ultima chance di Conte per convincere Mattarella

Dunque, stando ai rumors, la salita al Colle del presidente incaricato Giuseppe Conte potrebbe portare a una accelerazione sulla trattativa di governo, con la possibilità di trovare la soluzione già stasera al rebus, sciogliendo il nodo della candidatura di Savona al ministero dell’Economia. E addirittura arrivando al giuramento del nuovo esecutivo giallo-verde già domani. È quanto si apprende da fonti parlamentari della Lega, che dopo le ultime ore frenetiche di trattative, vedono a portata il risultato, scongiurando il nuovo ricorso alle urne, che nelle scorse ore sembrava, nuovamente, vicino. Secondo quanto si apprende, Conte stasera potrebbe trovare la soluzione con il presidente Mattarella, puntando sulle rassicurazioni arrivate dall’economista Savona, che ha sottolineato di «volere un’Europa più forte, ma più equa», dichiarazioni che, secondo fonti del Carroccio, sarebbero state apprezzate al Quirinale. In questo rinnovato – e rasserenato – contesto, inoltre, potrebbe avere un ruolo positivo l’introduzione del ticket ipotizzato nelle scorse ore a via XX settembre, dove a far da viceministro potrebbe dare le opportune garanzie la pentastellata Laura Castelli, esponente di primo piano del principale partito del governo che sta nascendo. Al momento, però, tutto è possibile e niente è confermato: del resto al summit al Quirinale manca davvero solo una manciata di minuti…