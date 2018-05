Libro di Mussolini a testa in giù, la squallida trovata di una libreria: è polemica

di Federica Argento

Un libro appeso, al contrario, ad un cordino, con il Duce a testa in giù. E’ un orrore il macabro allestimento a cui si è trovata di fronte la clientela che si è accostata alla vetrina della libreria Ubik a Castelfranco Veneto. Il libro è quello su Mussolini scritto da Renzo De Felice. La scelta- che rimanda allo scempio dei corpi di Mussolini e della Petacci a Piazzale Loreto – è tutta farina del sacco della titolare, Clara Abatangelo. Una scelta che ha sollevato un polverone di polemiche . «Il tema delle persone appese (o da appendere) per i piedi è molto caro alla titolare della libreria- ha dichiarato in una nota infuocata l’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan– lo dimostrano la pubblicazione di fotografie di persone capovolte e la condivisione di frasi come così ci piacciono». Ma la libraia replica tantando persino di conferire un valore simbolico alla sua trovata : «Capovolgere un libro o fotografie di persone violente è un modo per far riflettere, in questo caso sugli errori del fascismo, che si combatte con i libri appesi, invitando tutti a leggere e conoscere la storia, per andare avanti». È incredibile che nella vetrina di una libreria appaia un compiaciuto richiamo a un episodio che disgustò gli stessi vertici della Resistenza.

«Manifesto con forza il mio grande disappunto per un atteggiamento che, nonostante i 73 anni trascorsi dalla fine delle seconda guerra mondiale, certe frange di sinistra intendono ancora percorrere nella strada dell’odio», ha commentato il vicesindaco di Castelfranco Veneto (provincia di Treviso), Gianfranco Giovine. «Credo che un commerciante con compiti di divulgatore culturale dovrebbe rispettare le idee anche se diverse della comunità dove svolge il proprio lavoro. Spero di sbagliarmi se penso che tale comportamento sia stato influenzato da un fine meramente commerciale». Non c’è infatti alcun significato simbolico positivo o educativo nell’appendere, nella vetrina di una libreria, l’immagine del Duce capovolta e appesa ad un cordino. Solo inciviltà e, semmai, incitamento all’odio.