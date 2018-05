Lega e M5S “tentati” dall’alleanza anche alle elezioni: «A mente fredda…»

di Redazione

Con l’incarico a Cottarelli l’intesa tra Lega e M5S potrebbe avere un seguito alle urne. Una delle ipotesi che stanno prendendo corpo, non smentite dagli interessati ,è proprio questa. Potrebbe cadere un altro grande tabù. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un’alleanza con la Lega in vista del ritorno al voto. Un’alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di governo messo insieme nelle ultime settimane – siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini- per dar vita all’esecutivo giallo-verde che non ha mai visto la luce. Un lavoro che sarebbe ingiusto trasformare in carta straccia.

Intanto sul fronte Lega anche Salvini riflette sull’ipotesi. Fatemi ragionare a mente fredda…», risponde a chi gli domanda di eventuali alleanze elettorali con i grillini – Sono ancora troppo incazzato per fare questo tipo di ragionamenti». E in effetti, chi lo ha seguito in queste ore sa bene quanta rabbia abbia ancora per l’esito negativo di tante settimane di lavoro buttate al vento. Salvini, pertanto, da un lato glissa alle domande insistenti di una futura possibile intesa elettorale, dall’altro omaggia i 5 Stelle per queste settimane passate fianco a fianco: «Ho trovato persone serie, di buonsenso, che hanno mantenuto la parola data. Non li conoscevo, avevo dei sospetti, invece in queste settimane ho trovato persone serie».