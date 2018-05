Le buone abitudini che possono regalarci più di dieci anni di vita

di Alessandro Bovicelli

Uno stile di vita salutare in una persona di 50 anni potrebbe tradursi in 12 anni medi di vita in più per l’uomo e in 14 per la donna. Questi gli ultimi dati apparsi sulla rivista scientifica Circulation. In particolare gli esperti hanno raccolto informazioni su 5 elementi che possono influire sulla longevità: l’assenza di fumo, l’esercizio fisico regolare, il controllo del peso attraverso l’indice di massa corporea, un’alimentazione sana, e un moderato consumo di alcol. Gli scienziati americani hanno dimostrato che avere tutti e 5 i fattori protettivi allunga la vita sia negli uomini che nelle donne. Come se non bastasse “ i virtuosi” rispetto a chi non rispettava alcuni dei parametri di benessere avevano il 74% in meno del rischio di morire; l’82% per malattie cardiovascolari e il 65% in meno per tumore.