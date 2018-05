Ladro colto sul fatto, il padrone di casa lo insegue e lo fa arrestare

di Redazione

Sorprende il ladro in casa e lo fa arrestare dai carabinieri di Prato. È successo ieri sera, quando i militari del nucleo radiomobile hanno fermato per rapina e lesioni personali aggravate un 20enne albanese, senza fissa dimora e pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona.

Il giovane è stato sorpreso dal proprietario di un’abitazione di via Arno, non lontano dalla stazione Borgonuovo, mentre rovistava all’interno della sua camera da letto. Vistosi scoperto, il ladro ha cercato di darsi alla fuga portando con sé alcuni gioielli che aveva da poco trafugato.

Inseguito dal proprietario di casa e da un vicino, l’albanese è stato bloccato in strada dopo un centinaio di metri di inseguimento. Nella circostanza ha ferito ad una gamba uno dei suoi inseguitori con un cacciavite. L’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri ha consentito di arrestare il rapinatore e restituire la refurtiva alla vittima.