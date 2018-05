La “Yalta” del governo giallo-verde: il Nord a Salvini, il Sud a Di Maio

di Lando Chiarini

Davvero qualcuno ha creduto che il centrodestra avesse potuto allungarsi a dismisura come un elastico senza spezzarsi? Se sì, ricoveriamolo. Via, non ci voleva la zingara per capire che la formula di una coalizione unita ovunque tranne che al governo non avrebbe retto alla prova dei fatti. E infatti non ha retto. O che non bastasse la “benedizione” impartita da Berlusconi a Salvini per metterla in sicurezza. Solo la degradazione della politica a propaganda permanente ha fatto dire al Cavaliere che era possibile avere la botte piena e la moglie ubriaca. Purtroppo per lui, le alleanze intermittenti non funzionano neppure nella fantasiosa politica nostrana. Immaginare che Salvini trattasse il governo con Di Maio tutelando nel contempo le ragioni della coalizione, si è rivelata un’illusione. Un’illusione che però non giustifica i toni da amante deluso che salgono da Arcore. Già, perché che su Berlusconi gravasse il veto dei grillini era ormai un dato più scontato del ritardo dei bus romani. Restano perciò un mistero i motivi che hanno indotto il Cavaliere a dare disco verde alla richiesta di Salvini di inciuciare con i Cinquestelle. Credeva davvero che il suo via libera alla trattativa ne avrebbe accresciuto il peso contrattuale nei confronti di Di Maio su temi come la giustizia o il conflitto di interessi? Un’altra illusione. Salvini ha pensato e agito come leader di un movimento pronto a cannibalizzare i suoi alleati, in ciò agevolato dai non pochi punti del programma comune riversati nel contratto di governo. Ma anche dalla diffusa consapevolezza che ha poco senso continuare a parlare di centrodestra in assenza di centrosinistra e con il M5S a far da terzo incomodo. In realtà, a frenare l’ascesa elettorale e l’evoluzione politica della Lega – e la composizione del governo potrà dire molto in tal senso – potrebbe provvedere solo lo spirito di Yalta che sembra sotteso all’accordo giallo-verde: il Nord a Salvini, il Sud a Di Maio. Fosse davvero così, ci sarebbero buoni spazi di manovra per una forza politica autenticamente nazionale. Ma non se ne vedono in giro. Almeno per ora.