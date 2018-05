La Littizzetto ha fatto già le valigie. A Fazio: «Lo sai che tra poco sgomberi?»

di Federica Argento

Battuta al vetriolo e gelo in studio. La Littizzetto gela Fabio Fazio durante il monologo di “Che tempo che fa”: «Lo sai che presto devi fare le valige, vero?». Imbarazzo del conduttore. Il nascituro governo M5S-Lega non fa dormire sonni tranquilli ad alcuni “intoccabili” in Rai. E dire che Fazio è uno di questi è usare un eufemismo. Senza il Pd al governo è probabile che alcune rendite di posizioni possano vacillare. La nota vicenda del suo contratto stratosferico è ben nota, con il suo programma che vanta il primato di essere tra i flop più costosi della storia della Rai. “Lucianina” e Fazio non sono particolarmente amati dal web, se si contano i siti e i profili Fb intitolati proprio “Via Littizzetto e Fazio dalla Rai”. Per questo Fazio è rimasto “gelato” dalla pungente battuta della collega.

Di Maio e Salvini non hanno mai nascosto di voler attenzionare la situazione del servizio pubblico come del resto hanno già fatto tutti i governi del passato. E’ nota, poi, la ruggine tra Fazio e Matteo Salvini, i loro battibecchi a distanza al punto che il leader della Lega rifiutò per polemica un invito del conduttore, al quale sul suo profilo Fb ha più volte riservato alcuni post critici. E così, nel corso dell’ultima puntata la spiritosa ma non troppo Littizzetto ha messo in serio imbarazzo il collega:: «Sai che tra poco un po’ tu sgomberi?», gli ha detto con un sorrisetto ironico. Poi Fazio le ha chiesto, richiamandola a un contegno meno sfacciato: «Luciana, sai dove siamo?». E lei feroce: «Ancora per poco su Rai Uno».