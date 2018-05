La Lega: riesumano spread e sbarchi per farci la guerra, noi non molliamo

di Giovanni Trotta

Aumentano sbarchi e spread: di quest’ultimo fenomeno non si è mai più parlato durante i governi non eletti Monti, Letta, Renzi e Gentiloni: ma non appena la destra minaccia di governare, ecco che tutti i media ritirano fuori lo spread. “Più di 1.500 nuovi ospiti clandestini nelle ultime ore. Ma gli sbarchi non erano finiti? Dopo lo spread, il sistema e i soliti poteri ci minacciano con i barconi. Ma noi non abbiamo paura, e non molliamo”. Lo scrive in un tweet Matteo Salvini, leader della Lega. E aggiunge: “Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell’Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani”, ha infatti scritto Salvini su Facebook. A lui fa eco Roberto Calderoli che si chiede: “Chissà come mai, con grande sorpresa, improvvisamente sono ripresi gli arrivi dalla Libia, circa 1.500 immigrati, tra ieri e oggi, portati nei nostri porti con il solito servizio taxi delle solite navi delle solite Ong straniere finanziate da chissà chi… Certo a pensar male si fa peccato ma spesso si ha ragione”, dice Calderoli, vicepresidente del Senato ed esponente della Lega. “Così dopo gli aumenti dello spread, dopo gli avvertimenti delle agenzie di rating e dei vari Financial Times, ora improvvisamente le Ong dei poteri forti ci riempiono di clandestini… Sicuramente sarà un caso…”, chiosa Calderoli.