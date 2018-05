La Kyenge ringrazia Mattarella: «Grazie per averci salvato dai fascisti»

di Giorgio Sigona

Rieccola, Cècile Kyenge. Ringrazia Mattarella, diventato all’improvviso l’icona degli antifascisti militanti. Sì, perché – a suo giudizio – il presidente della Repubblica ha impedito una nuova Marcia su Roma, l’avvento dei gerarchi e magari persino una Terza Guerra Mondiale. «Chi si impegna con serietà nella politica», afferma infatti la Kyenge, «sa che oggi il sovranismo cieco non ha nessun futuro, anzi assomiglia sempre più a tentativi di far indietreggiare il Paese, sacrificato sotto le grinfie del populismo e della xenofobia a vocazione fascista». Poi ringrazia pubblicamente Mattarella «per la fermezza con cui ha difeso la Costituzione e gli interessi dei cittadini italiani in un contesto europeo sempre più in via di unificazione».

«Uno dei punti cardine della nostra cittadinanza europea è l’esistenza della moneta unica, l’euro – scrive ancora la Kyenge – non è dunque consentito far vacillare questo pilastro della nostra cittadinanza, oltretutto con l’inganno, senza alcun dibattito democratico incentrato sul tema. Il risultato sarebbe di riuscire a impoverire milioni di italiani, annullando i loro risparmi e danneggiando le imprese di tutta Italia, ancor prima quelle di altri Paesi europei».