La doppia strage di Costa d’Oneglia: un crimine partigiano nascosto

di Antonio Pannullo

La resistenza e i suoi “valori”. Finché non saranno riconosciute ufficialmente le vittime innocenti della furia partigiana in Italia, nessuna pacificazione potrà mai essere attuata. Tutti i crimini devono venire alla luce, e la strage della Costa d’Oneglia, nell’Imperiese, è uno di questi crimini, partigiani, e tra i più efferati. Come al solito, a guerra abbondantemente finita. Vediamo cosa accadde. La sera del 4 maggio 1945 una banda armata si presentò al carcere di Imperia, costringendo con la forza i secondini a consegnargli un certo numero di detenuti. La banda si presentò come “polizia partigiana” incaricata di prelevare alcuni prigionieri. Dopo il solito processo-farsa dei partigiani, nel corso del quale i prigionieri subirono anche diverse sevizie, due dei 28 detenuti furono rilasciati: i due erano i fratelli Daneri, che durante la guerra civile avevano dato soldi ai partigiani. I partigiani legarono i prigionieri col fil di ferro, proprio come facevano i loro compagni con i civili in Istria prima di infoibarli vivi, e li portarono via a bordo di due camion. Giunti in zona Cappuccini, i prigionieri furono fatti scendere e diretti a piedi verso la Costa d’Oneglia. I prigionieri, arrivati davanti la chiesa del Carmine, chiesero di poter entrare per pregare e, giunti dentro, intonarono in coro l’inno Giovinezza, cosa che fece infuriare ancora di più la banda garibaldina. Li trascinarono fuori fino a un fosso e li assassinarono a raffiche di mitra. Solo uno, Francesco Agnelli, ferito e sanguinante, riuscì a fuggire non visto, e raggiunse degli amici poco distanti a cui raccontò tutto. Ma dopo poche ore i partigiani lo raggiunsero e lo assassinarono. Ma l’orrore non è ancora finito: il Cln, ipocritamente, condannò ufficialmente la strage e fece in modo di impedire che le bande di assassini tirassero fuori dalle carceri persone innocenti per massacrarle, ma pochi giorni dopo non si accorse – o non volle vedere – che gli stessi partigiani autori della strage catturassero due infermiere, Giovanna Serini e Lidia Bosia, di 22 e 25 anni, ausiliarie della Repubblica Sociale Italiana, le violentassero e le uccidessero, perché a loro dire potevano conoscere il nome dei carnefici. Questo ennesimo crimine partigiano avvenne a Oliveto di Imperia il 18 giugno. In tutti questi decenni solo la destra ha ricordato le vittime dell’Imperiese della furia partigiana, e la strage è una delle tante dimenticate dalla storiografia ufficiale. Solo Giorgio Pisanò e Giampaolo Pansa ne hanno fatto cenno nelle loro opere storiche.

Tra le vittime, di cui riportiamo i nomi, anche un deputato del Partito nazionale fascista, un ragazzo di 17 anni, un grande invalido di guerra.

Pietro Salvo, negoziante di olio Porto Maurizio (Im) 54 anni Ex deputato PNF Leopoldo Pira Commerciante Costa d’Oneglia 57 anni Squadrista iscritto al PNF dal 1919 Martino Musso Civile Oneglia (Im) 46 anni Brigata Nera “Antonio Padoan” Nullo Mangia Commerciante Medesano (Pr) 52 anni Francesco Agnelli Impiegato del Servizio Alimentare Sestri Ponente (Ge) 45 anni Francesco Barbarotta[6] Agente di pubblica sicurezza Geraci Siculo (Pa) 40 anni Antonio Baroncini Ricevitore dei Monopoli di stato Volterra (Pi) 54 anni Arturo De Filippis Civile Napoli 58 anni Ivo Di Donè Civile pensionato Cittadella (Pd) 54 anni Teresio Mameli Apprendista Oneglia (Im) 17 anni Giuseppe Ferrario Civile Imperia 26 anni Antonio Calvi Civile Oneglia (Im) 51 anni Eugenio Calderone Elettricista Palermo 49 anni Stefano Aicardi Contadino Cipressa (Im) 57 anni Ernesto Aiello Agente di pubblica sicurezza Gabès (Tunisia) 24 anni Gustavo Acquarone Impiegato civile Oneglia (Im) 61 anni Squadrista iscritto al PNF dal 1919 Achille Calegari Violinista e maestro di musica Castelnuovo (Re) 57 anni Gori Aldo Impiegato civile Porto Maurizio (Im) 32 anni Illuminato Ferro Civile pensionato Porto Maurizio (Im) 64 anni Grande invalido di guerra Angelo Viola Panettiere Calizzano (Sv) 60 anni Antonio Dedoni Impiegato Civile Mandas (Ca) 24 anni Francesco Languasco Civile Oneglia (Im) 69 anni Isidoro Dominici Industriale Oneglia (Im) 43 anni Brigata Nera “Antonio Padoan” Carmelo Daunisi Panettiere Naro (Ag) 18 anni 2 Caduti ignoti

Le vittime di Oliveto di Imperia