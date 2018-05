La Bottega del Vino – Milano

di Redazione

La Bottega del Vino

Piazza Lega Lombarda, 1 – 20154 Milano

Tel. 02/34936128

Sito Internet: www.labottegadelvinomilano.com

Tipologia: enoteca

Prezzi: calici 7/12€, tapas 5/8€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

A due passi dall’Arena Civica e da Brera, La Bottega Del Vino si presenta subito con una vasta esposizione di vini e gin che non può non catturare l’attenzione dell’avventore fin dal suo ingresso. Le promesse vengono mantenute anche sulla carta dei vini, ricca nelle proposte e in grado di variare da etichette di grandi cantine ad altre più di nicchia. Un’enoteca curata a cui si aggiunge anche una cucina che offre diversi cicchetti e tapas, oltre a piatti completi. C’è anche una buona lista di vini al calice, non economicissimi, ma di qualità, a cui si aggiungono cocktail con i gin tonic assoluti protagonisti. Per il nostro aperitivo abbiamo scelto un calice di gewurztraminer bio Lechburg della Transilvania, profumato e piacevole, col quale ci sono stati serviti alcuni stuzzichini: un mini hamburger, un ottimo bignè con Gorgonzola e una focaccina calda con mortadella, oltre alle immancabili olive, arachidi e patatine. Tra le varie tapas abbiamo scelto un’ottima battuta al coltello di fassona piemontese, accompagnata da crostini caldi e con un pizzico di sale grosso adatti ad esaltare la qualità della carne. Gustoso e sapido al punto giusto, seppur poco cremoso, il baccalà mantecato, servito con la sua pelle fritta e un crostino.

AMBIENTE

Curato e ricercato, senza essere troppo formale, dove spiccano le bottiglie di vino anche nell’arredo.

SERVIZIO

Cortese e discreto, puntuale nella presentazione dei piatti.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –