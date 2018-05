La Boschi senza pudore: sforna ancora nomine alla faccia degli italiani

di Fortunata Cerri

Il governo Gentiloni, dimissionario da mesi, è chiamato a gestire solo l’ordinaria amministrazione. Ma qualcuno non si rassegna e sforna nomine. È il caso di Maria Elena Boschi che, come racconta La Verità, avrebbe fatto irritare i sindacati per aver nominato un dirigente, il coordinatore per la segreteria tecnica, per la struttura governativa che si occupa delle adozioni internazionali (Cai) per tramite di Paolo Aquilanti, segretario generale di Palazzo Chigi.

Boschi e le critiche dei sindacati

Eppure, rivela ancora il quotidiano, lo stesso Gentiloni due settimane fa aveva scritto ad Aquilanti una lettera per raccomandare di limitarsi alle nomine “indispensabili”, lasciando le altre al prossimo governo. Così non è stato, si legge anche sul Giornale, dal momento che tutti i sette sindacati interni che rappresentano dipendenti e funzionari della presidenza del Consiglio si sono rivolti ad Aquilanti denunciando una nomina peraltro fatta bocciando “in modo non trasparente” i candidati interni, che hanno per legge la priorità. «Appare piuttosto singolare che nessuna candidatura, tra tutte le istanze presentate, fosse in possesso di curricula soddisfacenti i requisiti richiesti», dicono i sindacati chiedendo di vedere tutti gli atti. «Sulla base di queste considerazioni le organizzazioni sindacali chiedono all’ amministrazione di sospendere la scelta fatta e di operare una più ponderata valutazione delle istanze pervenute, che valorizzino le professionalità dirigenziali esistenti nella presidenza del Consiglio dei ministri».