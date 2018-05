La baby gang lo picchia e lo rapina, 15enne non si arrende e li fa arrestare

di Redazione

Stava percorrendo il centro di una cittadina della provincia di Bari, quando è stato accerchiato da una baby gang che, dopo averlo aggredito, si sono impossessati dello zainetto in cui custodiva il suo cellulare. Il 15enne vittima di questa rapina, avvenuta lo scorso 6 settembre, però non si è dato per vinto ed è riuscito a far individuare i suoi aggressori. Il ragazzo, infatti, non ha avuto timore di sporgere denuncia insieme ai suoi genitori, dando così il via alle indagini che hanno consentito di scovare la banda di cui era stato vittima.



Il 15enne ha raccontato alle forze dell’ordine che intorno alle 19.30 di quel 6 settembre,…

