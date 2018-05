Israele accusa: “La Ue appoggia ong che hanno legami col terrorismo”

di Redazione

Israele accusa l’Unione europea di sostenere le ong che hanno legami col terrorismo o sono coinvolte nel boicottaggio contro lo stato ebraico. Le accuse sono contenute in uno studio pubblicato dal ministero israeliano degli Affari strategici. “Questo studio solleva anche la questione che il denaro dei contribuenti europei sia usato per sostenere legami con organizzazioni terroristiche”, afferma il ministero. Ammonterebbero a oltre 5 milioni di euro i fondi elargiti dalla Ue a ong coinvolte in campagne che puntano a delegittimare o boicottare Israele. Tra queste, la Norwegian People’s Aid, che ha ricevuto dalla Ue 1,76 milioni di euro, sanzionata in aprile dalle autorità Usa per legami con Hamas e il Fronte popolare di liberazione della Palestina, entrambe classificate dall’Unione europea come organizzazioni terroristiche. Un’altra ong accusata di attività anti israeliane è l’irlandese Trocaire, che nel 2016 ha ricevuto dalla Ue 520mila euro. Ma l’organizzazione sul proprio sito ha respinto le accuse israeliane, negando di sostenere il boicottaggio dello Stato ebraico.

Intanto si apprende che in queste ore in Israele è morto un altro palestinese della Striscia di Gaza rimasto ferito nei giorni scorsi durante le proteste lungo la barriera di confine tra l’enclave palestinese e Israele. Lo riferisce stamani l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui il 41enne Hussein Salem Abu Aweida è stato raggiunto la scorsa settimana da colpi d’arma da fuoco mentre vendeva gelati e bevande fresche. L’uomo è morto allo Shifa Hospital. Sono più di 120, stando al bilancio dei palestinesi, i dimostranti rimasti uccisi dal fuoco israeliano dal 30 marzo quando sono iniziate le proteste sotto lo slogan della Grande Marcia del Ritorno voluta dal movimento islamico palestinese di Hamas.