Iran, bomba Trump: gli Usa si ritirano dall’accordo sul nucleare

di Redazione

Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare con l’Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica. A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l’Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della “pace e stabilità in Medio Oriente”.

Secondo quanto riferito dalla fonte citata dal New York Times, gli Stati Uniti ripristineranno tutte le sanzioni sospese dopo l’accordo con Teheran e imporranno nuove misure punitive a livello economico. Una seconda persona a conoscenza delle trattative per mantenere in vita l’accordo del 2015 ha riferito che i negoziati si sono arenati davanti all’insistenza di Trump che chiedeva l’imposizione di nuovi limiti alla produzione iraniana di combustibile nucleare dopo il 2030. Al momento, l’accordo non prevede questi limiti. Il presidente Usa annuncerà ufficialmente la sua decisione alle 14 (le 20 in Italia).