«Insieme in tutti i Comuni al voto»: la Toscana conferma l’unità del centrodestra

di

Unito anche alle amministrative. Il centrodestra correrà compatto in Toscana in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, dove sono 21 i Comuni chiamati al voto. L’annuncio è stato dato congiuntamente dai deputati Stefano Mugnai di Forza Italia e Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia e dal senatore Manuel Vescovi della Lega.

«Il risultato unitario non era scontato. Evidentemente – hanno sottolineato i tre parlamentari – il centrodestra toscano percepisce la responsabilità e il dovere di sfidare il sistema di potere della sinistra e vive come punto fermo l’impegno a tenere unita la coalizione, scegliendo le candidature più qualificate e competitive a prescindere dall’appartenenza all’uno o all’altro singolo partito». «Il percorso è stato a tratti non semplice, così come riportato anche dai media», hanno ammesso gli esponenti della coalizione, sottolineando però che «l’obiettivo è sempre rimasto chiaro: arrivare all’11 giugno, per i Comuni più piccoli, o al 25 giugno, per i maggiori, a festeggiare un ulteriore capitolo verso lo smantellamento del sistema di potere della sinistra in Toscana nel cammino verso le elezioni regionali del 2020».

«Il tutto continuando a far sì che l’alternativa in Toscana passi solo per il centrodestra, lasciando i pentastellati in posizione marginale, come è adesso, nello scacchiere politico regionale», hanno concluso Mugnai, Donzelli e Vescovi, ricordando il precedente delle scorse politiche, dove all’uninominale il centrodestra ha vinto 11 collegi, il Pd 10 e il M5S zero.