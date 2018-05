Incidenti sul lavoro, emergenza continua. Esplosione in un cantiere a Roma

di

Proprio alla denuncia degli incidenti sul lavoro erano dedicate le manifestazioni del Primo Maggio. Ma la realtà purtroppo rimane grave e tragica. Un’esplosione di gas è avvenuta oggi in un cantiere a Roma: un operaio è rimasto ferito. La sicurezza sul posto di lavoro sta diventando una vera e propria emergenza sociale. Italia da Terzo Mondo.

L’incidente è accaduto in via Umberto Saba. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, con il supporto del nucleo Nbcr, e la polizia. L’operaio, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale, dalle prime informazioni sembrerebbe in codice rosso.