Importante segnale dal Friuli: “no” all’indottrinamento degli studenti

di Redazione

Bel segnale dalla regione Friuli. “Le istituzioni scolastiche e le famiglie hanno strumenti sufficienti per insegnare e trasmettere i valori del rispetto e della diversità. Ogni altra iniziativa sul tema rischia di essere solo un indebito indottrinamento”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, in merito alla decisione di recedere dalla cosiddetta “rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”.



Si tratta di una posizione assunta ieri dalla giunta nel quadro di un complessivo riesame delle…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi