Il Telegraph: «In Italia un colpo di Stato soft. L’elite pro euro ha esagerato»

di Redazione

Il «colpo di Stato soft in Italia» rappresenta uno «spartiacque» nelle vicende nazionali ed europee. Così il titolo di un articolo del Daily Telegraph, dedicato alle vicende italiane di questi giorni e affidato ad Ambrose Evans-Pritchard, firma di punta per le questioni economiche e finanziarie. Nell’articolo si sottolinea che «le elites pro euro italiane hanno esagerato in maniera disastrosa. Il presidente Sergio Mattarella ha sostenuto il precedente straordinario per il quale nessun movimento o costellazione politica potrà mai salire al potere se mette in discussione l’ortodossia dell’unione monetaria».

Nell’articolo, pubblicato nella versione online del quotidiano britannico, si legge inoltre che il presidente della Repubblica «ha inavvertitamente impostato gli eventi come una battaglia tra il popolo italiano e l’eterna “casta” fedele agli stranieri, facendo esattamente il gioco dei grillini Cinque Stelle e dei nazionalisti anti euro della Lega». Per Evans-Pritchard, dunque, Mattarella «ha incautamente invocato lo spettro dei mercati finanziari per giustificare il suo veto all’euroscetticismo. Messe insieme, le sue azioni hanno peggiorato enormemente le cose».

Evans-Pritchard elenca poi gli elementi della tempesta finanziaria che si sta abbattendo sull’Italia e riassume le polemiche degli ultimi giorni. Mattarella, scrive, «si trova di fronte a un’estate difficile. Rischia di ritrovarsi tra quattro mesi con esattamente la stessa alleanza Lega-Grillini, con una maggioranza ancora più grande e un mandato fragoroso per il loro “governo del cambiamento”».