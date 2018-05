Il “ricatto” di Moody’s all’Italia: “Se toccate la legge Fornero vi declassiamo”

di Redazione

Moody’s avverte l’Italia e mette sotto osservazione il rating Baa2 per un possibile declassamento. L’agenzia internazionale – che assegna il rating, come un voto di affidabilità ai principali Paesi – ha diramato un comunicato pubblicato nella serata italiana. Da una parte allarma il «significativo rischio di un indebolimento della forza di bilancio, dati i piani della nuova coalizione di governo», e dal «pericolo di stallo degli sforzi per le riforme strutturali». Dall’altra si ravvisa il rischio di capovolgere le «riforme passate, come quella delle pensioni adottata nel 2011».

L’analisi di Moody’s suona come un avvertimento a Salvini e Di Maio

L’analisi, che suona chiaramente come un avvertimento al futuro governo italiano, arriva mentre il premier incaricato Giuseppe Conte lavora alla squadra di governo e cerca di trovare la quadra sui ministri. «Lontano dall’offrire la prospettive di un ulteriore risanamento di bilancio, il contratto» di Lega e Movimento 5 Stelle «’include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle», afferma Moody’s. E «anche se alcune delle proposte originarie della coalizione sono state modificate nell’accordo finale – si aggiunge – queste portano lo stesso a una piu’ debole, e non piu’ forte, posizione di bilancio andando avanti».

Moodys’ confida nell’europeismo di Mattarella

Meno rischi invece sul fronte di una possibile uscita dall’euro: il presidente Mattarella, scrive Moodys’ ha un significativo potere nell’assicurare che qualsiasi governo onori gli impegni internazionali inclusi quelli assunti» con l’appartenenza all’area dell’euro. «Anche se alcune delle misure» proposte dalla coalizione mettono in «dubbio la volontà e la capacità dell’Italia di rispettare i suoi obblighi europei – si insiste – il rischio di risultati negativi, fino all’uscita dall’area euro, restano molto bassi».

Ecco perché Moodys’ taglierà il rating

Come basso – mette in evidenza Moody’s – «è anche il rischio di crisi di liquidità del governo», grazie anche alla «prudente» gestione del debito. Durante la revisione Moody’s esaminerà l’impatto della piattaforma di bilancio ed economica del nuovo governo, «con particolare attenzione agli effetti sulle traiettorie del deficit e del debito nei prossimi anni. «Moody’s probabilmente taglierà il rating se, avendo valutato le politiche proposte dal nuovo governo, concluderà che sono insufficienti per incanalare il debito su una traiettoria sostenibile di calo nei prossimi anni» prosegue la nota. «Non articolare e presentare una credibile agenda di riforme strutturali, che rafforzerebbe le prospettive di crescita economica, avrebbe un effetto negativo sul debito».