Il professor Giuseppe Conte è tornato all’università di Firenze a insegnare

di Redazione

Intanto, mentre nei palazzi del potere succede di tutto, il professor Giuseppe Conte, che era stato indicato come il presidente del Consiglio del governo M5S-Lega, è tranquillamente tornato all’università di Firenze, dove è titolare della cattedra di diritto privato. Dopo aver rinunciato domenica sera all’incarico che gli aveva affidato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Conte è riapparso questa mattina al polo di Novoli, sede della Scuola di Giurisprudenza di Firenze. Conte ha incontrato alcuni colleghi e poi ha partecipato al consiglio di dipartimento, intrattenendosi anche con alcuni studenti incuriositi dalla sua breve esperienza istituzionale. Ai cronisti ovviamente Conte non ha rilasciato dichiarazioni. Nel pomeriggio è poi ripartito per Roma. Dopo la breve apparizione di oggi, domani Conte sarà di nuovo in università: è previsto l’orario di ricevimento e subito dopo la lezione con gli studenti.