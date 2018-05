Il prof Monti dà lezioni a Di Maio e Salvini: «Ragazzi, in Europa fate come me» (video)

di Redazione

Il professor Mario Monti non rinuncia al suo ruolo di professore d’Europa e a Piazza Pulita, da Corrado Formigli, sulla Sette, si rivolge con spirito cattedratico a Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Tutti e due hanno obiettivi contro cui scagliarsi, l’establishment italiano e le istituzioni europee, ma io fossi in loro io sarei più durp nei confronti della classe dirigente italiana, politica ed economica, mentre in Europa proverei a cercare un buon rapporto per provare a ottenere dei risultati, come fatto da altri in passato…». Ogni riferimento a se stesso è puramente casuale. «Non si accaniscano, quando vanno a trattare non devono minacciare di uscire dall’euro, anche perché fuori dalla zona euro l’Italia sarebbe più debole e la Germania, senza regole, potrebbe espandersi in Italia…».

Il video dell’intervista sul sito