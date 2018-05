Il Pd perde la testa e insulta: governo di destra e pericoloso

di Redazione

Il Pd perde la testa dinanzi all’annuncio di Lega e M5S che l’accordo sul governo del cambiamento è fatto. Aveva confidato sul presidente Mattarella e sul veto a Paolo Savona, aveva sperato che l’esperimento Cottarelli e il fallimento di Salvini e Di Maio potesse riportare in pista l’esangue propaganda dei democratici. Inoltre aveva puntato sul voto in estate per limitare i danni: i sondaggi infatti fotografano una situazione disastrosa per il Pd che, secondo gli ultimi sondaggi, precipiterebbe al 17 per cento. Così dinanzi all’imminente battesimo del governo giallo-verde il reggente Maurizio Martina spara a zero: “Il governo populista e di destra che nasce ha un programma pericoloso per il Paese e le giornate che abbiamo alle spalle purtroppo confermano le nostre preoccupazioni di sempre. La loro azione sino a qui è stata un mix di estremismo, antieuropeismo e iniquità”. Un concentrato di insulti che tradisce l’atmosfera plumbea che si respira a largo del Nazareno.