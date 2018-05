Il passaporto elettronico non si rinnova: come rimediare e quanto costa

di Redazione

Il passaporto come tutti sanno è un documento che attesta l’identità di una persona e la autorizza a circolare fuori dai Paesi dell’Unione Europea. A tal proposito è molto importante sapere che negli ultimi sei mesi di validità il passaporto è utile solamente per attestare l’identità di una persona: non può essere utilizzato, quindi, in quel periodo per viaggiare in quei Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Per questo motivo è molto importante sapere quando scade il proprio passaporto così da correre ai ripari con largo anticipo.

Nel dettaglio, il nuovo passaporto elettronico ha una validità di 10 anni e la data di scadenza si può facilmente consultare all’interno del documento. Tuttavia, ciò che la maggior parte degli italiani non sa è che non si può fare il rinnovo del passaporto : dopo la scadenza del documento, infatti, bisogna chiedere il rilascio di un nuovo passaporto elettronico. Bisogna rivolgersi a uno degli uffici autorizzati al rilascio del passaporto, quali ad esempio la Questura, la stazione dei Carabinieri, l’ufficio postale o quello comunale. Qui bisognerà presentare il modulo compilato e stampato per la richiesta di passaporto (facendo attenzione a distinguere quello dei maggiorenni da quello dei minorenni) oltre al documento d’identità (sia in originale che in fotocopia). Inoltre, dal momento che il passaporto non si può rinnovare, al momento della richiesta bisogna restituire anche il documento in scadenza. Questa procedura ha un costo di 116 euro totali: 73,50 euro di contrassegno telematico (acquistabile anche presso un tabaccaio) e altri 42,50 euro versati tramite bollettino di conto corrente intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una volta completate queste procedure saranno necessarie circa 2 settimane per il rilascio del nuovo passaporto. Per accelerare i tempi rivolgersi direttamente agli uffici della Questura e la strada più consigliabile.