Il Gianfornaio – Roma

di Redazione

Il Gianfornaio

Largo Apollinaire, 5/7 – 00144 Roma

Tel. 06/94378203

Sito Internet: www.ilgianfornaio.com

Tipologia: forno / pasticceria

Prezzo: 6€ per un tè e buffet di dolci

Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio

OFFERTA

Resta sempre interessante una sosta in una delle sedi di questo forno pasticceria che grazie alla variegata offerta riesce ad accontentare ogni gusto e richiesta. Quest’anno abbiamo visitato la sede dell’EUR che si presenta con le stesse modalità delle altre, con la doppia possibilità di acquistare e portare via o di sostare nel locale per fruirne direttamente. Si può trovare pane fresco, torte, prodotti dolci da forno, pasticceria in monoporzioni e biscotti. Diversificata è anche l’offerta salata con panini e pizza, fino ad un menù completo di primi e secondi disponibile solo in alcune delle altre sedi. Noi lo abbiamo provato nel pomeriggio fruendo della snella e pratica formula Tea Time che permette, tra le 15,30 e le 19, una golosa merenda tramite la realizzazione autonoma del tè, utilizzando teiere mono tazza da riempire con acqua bollente in cui inserire la miscela o la tisana preferita da scegliere tra una notevole proposta. Nel nostro caso abbiamo gustato un aromatico e speziato “magia del caminetto” con una miscela di tè di Ceylon e Cinese aromatizzati con cannella, anice stellato e scorze d’arancia. Meno convincente, invece, il poco aromatico tè Jasmine. Sul fronte dei dolci è disponibile un intero buffet di livello discreto, tra cui abbiamo scelto la torta Sacher con impasto fragrante e leggero ma con una marmellata troppo dolce, e dei biscottini al burro anch’essi troppo zuccherati. Gustoso il castagnaccio ricco di pinoli e uvetta, così come il ripieno dello strudel purtroppo avvolto in un pallido e asciutto impasto. Morbida e fragrante la bomba fritta ricca di Nutella, mentre troppo asciutte le ciambelline al vino; goloso il rotolo di pan di Spagna con la Nutella, soffici e fragranti i ciambelloni, come quello variegato al cioccolato e, infine, poco lievitati i mini croissant.

AMBIENTE

La sede dell’EUR pur essendo più piccola delle altre è arredata nel classico stile che li contraddistingue, con un arredo in legno e tanti banconi con vetrine che espongono i vari prodotti. Oltre ai tavoli interni sono disponibili anche un buon numero di posti all’aperto.

SERVIZIO

Oltre che professionale risulta anche attento e disponibile e sempre pronto a consigli.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –