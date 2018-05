“Il Barone immaginario”: Julius Evola raccontato da 17 autori di destra

di Redazione

Esce per i tipi della Mursia Il Barone immaginario, 18 racconti con protagonista Julius Evola a cura di Gianfranco de Turris. La vita di Julius Evola, scrittore, saggista, filosofo, giornalista, è stata un romanzo, anzi molti romanzi. Uno per ogni ruolo che ha vissuto nella sua vita: filosofo, artista, alpinista, giornalista, politico, esoterista, orientalista, amante e bon vivant. Evola è stato, nel senso più profondo del termine, un personaggio, sempre pericolosamente in bilico tra la realtà e il mondo creato dal suo pensiero. Diciassette scrittori contemporanei hanno raccolto la «provocazione» di Gianfranco de Turris e si sono misurati con il Barone, immaginandone incontri, avventure, amanti, indagini, pensieri, battaglie. Il risultato è appunto un Barone immaginario che ha la verità del romanzo. Affascinante per chi non ha mai letto una riga delle sue opere, una sfida per gli studiosi. Diciassette racconti più uno, quello del futurista Volt del 1920, che apre l’antologia, scritti sul confine tra i mondi passati e futuri, possibili e impossibili, su cui ha camminato il Barone. Gianfranco de Turris, curatore di questa antologia, è giornalista e scrittore. Ha lavorato in Rai dove, per la redazione cultura del Giornale Radio, ha ideato e condotto il programma L’Argonauta (Premio St. Vincent 2004). Ha pubblicato una ventina di opere sia sulla letteratura dell’Immaginario (narrativa e saggistica) sia sulla critica culturale e di costume. Tra i massimi studiosi italiani di Julius Evola, è curatore della riedizione critica dell’opera omnia del filosofo per le Edizioni Mediterranee, con cui ha pubblicato Elogio e difesa di Julius Evola. Il Barone e i terroristi (1997). Con Mursia ha pubblicato Julius Evola. Un filosofo in guerra, venduto negli Stati Uniti, in Francia e in Germania. Ecco gli autori dei racconti: Vincenzo Fani (Volt futurista), Adriano Monti-Buzzetti, Max Gobbo, Marco Cimmino, Mario Farneti, Mario Bernardi Guardi, Manlio Triggiani, Errico Passaro, Dalmazio Frau, Alberto Henriet, Giulio Leoni, Marcello de Angelis, Mariano Bizzarri, Augusto Grandi, Andrea Scarabelli, Antonio Tentori, Enrico Rulli, Marco Rossi.