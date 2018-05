Harry Potter, a Milano al via l’imponente mostra sul maghetto

di Redazione

Aprirà il 12 maggio a Milano la mostra ‘Harry Potter: The Exhibition’, alla Fabbrica del Vapore e sarà visitabile fino al 9 settembre. Si tratta della prima volta in Italia della rassegna itinerante che ha per oggetto la saga creata dalla scrittrice J.K. Rowling e le sue trasposizioni cinematografiche. La mostra, che ha debuttato nel 2009, è stata visitata da 4 milioni di persone tra America, Oceania, Asia ed Europa.

Nell’allestimento di 1600 metri quadrati si susseguono scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche. Ci si potrà così immergere nella sala comune al dormitorio dei Grifondoro o rivivere l’atmosfera delle lezioni di pozioni ed erbologia o ancora gli scenari della Foresta Proibita.

Il maghetto Harry Potter col suo mondo fantastico e separato da quello dei ‘babbani’ è stato un personaggio in cui milioni di ragazzini si sono riconosciuti (sette libri e 450 milioni di copie vendute, otto film che hanno incassato 7,7 miliardi di dollari).

Un primo assaggio della mostra ha già incantato Milano: si tratta delle installazioni che richiamano l’evento e che sono state già piazzate in punti strategici della città richiamando numerosi milanesi e turisti per i selfie di rito. Una riproduzione della Ford Anglia volante, lunga oltre 4 metri e alta quasi un metro e mezzo. Di fianco al monumento equestre a Giuseppe Missori, nell’omonima piazza, c’è un Cappello Parlante. L’oggetto magico, utilizzato nella Scuola di Magia di Hogwarts per smistare gli studenti del primo anno nelle quattro case, tra Grifondoro, Tassofrasso, Corvonero e Serpeverde, misura 3 metri di altezza. E c’è anche Nimbus 2000, la prima scopa volante che Harry Potter ha ricevuto, all’ingresso della fermata Moscova. In piazza Argentina ci si imbatte in Dobby,un metro e 60 cm di tenerezza, l’elfo domestico che apparteneva in precedenza della famiglia Malfoy, prima di ottenere la libertà con l’aiuto di Harry Potter.