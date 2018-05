Harry e Meghan sposi. Il matrimonio reale in 5 tappe e 4 video dei momenti salienti (VIDEO)

di Bianca Conte

E vissero felice e contenti… Oggi sposi Harry e Meghan, con buona pace di parenti serpenti e malelingue, estimatori indefessi e incalliti detrattori della coppia reale che tanto ha fatto discutere (e incassare) negli ultimi tempi. E così, risolto con 24 ore di anticipo il giallo dell’accompagnatore della sposa (Meghan Markle è stata la prima ad attraversare la navata da sola, venendo poi, solo in un secondo momento sostenuta dal braccio del fido suocero, Charles, che l’ha lasciata a un passo dal futuro marito), il resto è stato la cronaca in diretta, minuto per minuto, dell’ennesimo royal wedding britannico: con lui in alta uniforme militare dei Blues and Royals, e la sposa Meghan Markle con preziosissima e simbolica tiara tra i capelli raccolti. E su di loro la benedizione della regina che, secondo quanto reso noto da Buckingham Palace, ha nominato Harry e Meghan duca e duchessa di Sussex, a partire dal minuto dopo il fatico sì. Ripercorriamo, allora, le tappe e i momenti salienti della cerimonia ancora in diretta streaming.