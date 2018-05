Harry e Meghan, la vera star è il reverendo Curry: 40mila tweet al minuto (video)

di Redazione

Se Pippa Middleton fu la star a sorpresa del matrimonio di William e Kate, Michael Curry, primo afroamericano a guidare la Chiesa Episcopale Usa, con il suo sermone alle nozze di Harry e Meghan ha conquistato gli animi di presenti e non. Nessuno si aspettava parole così veementi a un matrimonio reale britannico: il sermone è stato travolgente, anche se si leggeva un pò di sbalordimento negli occhi del principe Harry e di qualche altro componente della famiglia reale. Con voce stentorea e appassionata, Curry ha parlato a braccio per 14 minuti del “potere dell’amore”, citando per prima cosa Marthin Luther King: “Dobbiamo scoprire il potere dell’amore, il potere salvifico dell’amore e quando lo faremo renderemo questo vecchio mondo un mondo nuovo”.

Il 65enne pastore, noto per il suo modo coinvolgente di parlare ai fedeli, ha sottolineato che “c’è del potere nell’amore, non sottovalutatelo, sto parlando di potere vero, potere di cambiare il mondo”. Curry non si è risparmiato e ha fatto riferimento anche alla schiavitù, sottolineando il potere curativo della musica spirituale cantata dagli schiavi. Il tema è molto sentito dalla madre della sposa, Doria Ragland, i cui antenati arrivarono negli Usa in catene: “L’amore è la strada”, ha concluso, benedicendo la coppia.

Parole che hanno colpito e lasciato il segno: il suo sermone ha prodotto 40mila tweet al minuto, riferisce il Guardian. Tra questi, l’ex leader laburista britannico, Ed Miliband, ateo, che ha proclamato, “il reverendo Curry è quasi riuscito a rendermi credente”. Commenti simili sono arrivati da altri utenti, increduli di trovare un pastore che parla di schiavi e che cita Marthin Luther King a un matrimonio reale. La stessa top model Naomi Campbell lo ha celebrato su Twitter: “Mi dà la vita”.