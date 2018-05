Grillo “sogna” la fine di Berlusconi. “Ma tanto lo votano anche da morto” (video)

di Redazione

E’ tornato dagli Stati Uniti nelle stesse ore in cui Silvio Berlusconi veniva riabilitato dal tribunale di Milano.”Mi hanno riabilitato anche il nano, adesso”, dice Beppe Grillo a Isernia, durante il suo show “Insomnia” “Io non so come morirà, quello lì. Ma tanto lo eleggeranno anche da morto”, scherza amaramente il comico fondatore del M5S. “Come morirà non lo so, un meteorite. Forse no, forse due seni compressi che lo schiacciano, soffocano. Boh”.

Appena arrivato a Roma, Grillo aveva scherzato ancora su Berlusconi: “E’ stato vittima di bullismo…”.

Qui il video realizzato fuori all’hotel Forum.