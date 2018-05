Grande Fratello, è guerra continua: Selvaggia Lucarelli querela Favoloso

di Redazione

Il Grande fratello di Barbara D’Urso oltre che ad essere diventato una Casa a luci rosse, continua ad essere un serbatoio di insulti e di querele fuori controllo. Capita che Luigi Favoloso abbia messo nel mirino Selvaggia Lucarelli durante la sua permanenza all’interno della casa e la giornalista non ci ha messo molto a decidere di querelarlo per un frase sessista e di orribile gusto. La polemista e blogger Lucarelli non ha mai avuto un buon rapporto con l’ex fidanzato di Nina Moric. E così Favoloso nel corso del reality ha con grande finezza mostrato una scritta offensiva su una maglietta contro la Lucarelli. Una frase che Favoloso ha pagato con la squalifica dal Grande Fratello.

«Ora lo denuncio», ha detto la Lucarelli nel corso di una intervista a Sabato Italiano: «Denuncerò Luigi Favoloso per quello che ha fatto all’interno della casa del Grande Fratello perché non voglio che passi il messaggio che lui rimarrà impunito». Sul suo profilo Facebook, la Lucarelli scrive: «Visto che non ho avuto mezza scusa nè dalla conduttrice nè da Mediaset perché evidentemente “Selvaggia suca” va bene, mi aspetto almeno che quella persona sia fuori dagli show e non, come mi dicono, sotto contratto per le varie ospitate al Grande fratello e Domenica live con la fidanzata. Per le donne tutte, visto che di cose anche più gravi ne sono state dette parecchie, non per me. Se così non sarà, il messaggio sarà molto chiaro». Dalla tv alle aule di un tribunale. E le polemiche non finiranno qui, c’è da giurarlo.

Selvaggia Lucarelli si è vendicata durante la puntata finale di Ballando con le stelle”: “Comunque con me gli sponsor restano” era la frase stampata sulla maglietta sfoggiata sotto gli occhi attoniti della Carlucci. Una stoccata a Favoloso ma soprattutto al GF.