Grande Fratello, Baye Dame aggredito posta la foto della sala d’aspetto di un ospedale

di Redazione

Baye Dame, il concorrente del Grande Fratello espulso dopo un’aggressione verbale a Aida Nizar, sarebbe stato aggredito. A riferirlo è stato lui stesso, o forse un amico, tramite una foto su Instagram pubblicata sul suo profilo ufficiale undici ore fa. Nella foto pubblicata sui social si vede la sala d’aspetto di un ospedale di Roma, in alto a campeggia l’hashtag “noallaviolenza” e nella parte inferiore della foto la scritta: “Baye si sta sottoponendo a tutti i controlli medici dopo un’aggressione”. Ma perché non fornire ulteriori dettagli sull’aggressione? Al momento non si sa nulla di più di ciò che è successo a Baye Dame né delle sue condizioni di salute. Si sa solo che l’ex concorrente del Gf qualche ora prima della storia dall’ospedale era a cena con alcuni amici. Dopo essere stato squalificato in seguito alla scenata ai danni di Aida Nizar aveva raccontato sui social di essere vittima di minacce proprio per quella brutta vicenda che gli è costata l’espulsione dalla Casa.