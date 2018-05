Governo, si fanno sentire i poteri forti: l'”avvertimento” di Messina (Banca Intesa)

di Redazione

Governo, si fanno sentire i poteri forti. “Attenzione a non perdere la fiducia di chi sottoscrive il debito italiano”. A sottolinearlo in una intervista al Corsera è Carlo Messina, Ad di Intesa Sanpaolo, che invita a non sottolineare il ” problema Italia”. “Un paese affidabile con un’economia forte -spiega- ha le stesse prospettive di Germania, Francia e Spagna”. “Noi -sggiunge- siamo un paese fatto di persone abituarte a risparmiare. Oggi possiamo contare su una ricchezza finanziaria pari a 10.000 miliardidi euro, 6.000 se escludiamo gli immobili. Affincè questa ricchezza non perda di valore, affinchè gli italiani non vengano danneggiati, abbiamo bisogno di stabilità”.

Per Messina l’Italia deve puntare “a una maggiore crescita. …

