Governo politico. Salvini: “Meloni in squadra”. Di Maio: “Spostiamo Savona”

di Giovanna Taormina

L’ultimo treno per un governo “politico” l’ha delineato Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto l’ultimo rilancio alla fine di un estenuante tour di comizi per la campagna elettorale amministrativa. E la novità è la richiesta di ricomprendere dentro l’esecutivo del cambiamento anche Fratelli d’Italia. Iniziativa quasi speculare rispetto a quella di Luigi Di Maio che nelle stesse ore ha chiesto il via libera al governo, ma spostando il prof. Savona ad altro dicastero. E il leader leghista ha risposto, a stretto giro di posta, con un «ci penserò».

Salvini, il nodo Savona e Giorgia Meloni

Il riferimento del leader leghista all’aggiunta di Giorgia Meloni al team dell’esecutivo è comunque dimostrazione della capacità tattica e strategica del leghista. E se qualcuno l’ha letto come una maldestra evocazione di sostegno esterno, in realtà, fonti parlamentari evidenziavano che Salvini ha fatto riferimento alla presenza a pieno titolo di Giorgia Meloni nella squadra di governo. Forse Salvini ha deciso di provare a forzare il veto che era stato un tempo posto da Luigi Di Maio, tuttavia, vista la fluidità della situazione ancora aperta alla luce delle consultazioni informali di Sergio Mattarella bisognerà aspettare. In ogni caso la “cifra” della novità è di tutto rilievo: Salvini non solo non rinuncia a Paolo Savona, ma rilancia, in nome del carattere “politico” dell’esecutivo, con la presenza della leader FdI. Ogni scenario, comunque, resta aperto, anche se a destra della coalizione sembra prevalere la sensazione che si vada verso un ritorno alle urne, con molta probabilità ai primi di ottobre. La data buona potrebbe essere domenica 7. Si vedrà. Frattanto «la palla ce l’ha Salvini», è il commento più diffuso a Montecitorio.