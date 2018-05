Governo, o tutti dentro o tutti fuori: il centrodestra non ha alternative

di Mario Landolfi

Per una volta, riconosciamolo, ha ragione Marco Travaglio: questa storia del centrodestra che si proclama compatto a dispetto della Lega che s’imbuca al governo mentre FI e FdI restano all’opposizione è semplicemente ridicola. Non sta in piedi. Ricorda quel tale che diceva della propria fidanzata: «È incinta, ma solo un po’». È puro nonsense, inteso come contrario del buon senso. Bisogna convincersi una volta per tutte che neppure in politica la logica è surrogabile dalla fantasia e che spesso l’estremismo creativo produce solo effetti indesiderati. Ve l’immaginate, quando sarà, che bella campagna elettorale “unitaria” condurrebbe il centrodestra con Salvini a magnificare le scelte del governo e gli altri due a dirne invece peste e corna? Sarebbe da scompisciarsi dalle risate. Nè servirebbe più di tanto ripiegare su mezze misure come l’«astensione benevola» suggerita da Giovanni Toti: andrebbero a pennello solo a Forza Italia, che le mezze misure le ha già sfoggiate nella passata legislatura con un effetto glamour che ha stordito tutti. Al punto che manco ci ricordiamo dove fossero esattamente collocati i berlusconiani: un po’ contro, un po’ a favore e pronti all’occorrenza ad uscire dall’aula. Potrebbe fare lo stesso Giorgia Meloni? Certo che no. Lei guida un partito identitario, che vive di messaggi netti ed inequivocabili cui non si confanno certo le sfumature, né di grigio né di nero: o di qua o di là. E allora che tutti valutino il da farsi. Dividersi ora tra chi entra e chi resta fuori costituisce oggettivamente una frattura irrimediabile. Tanto più che per mantenere fede agli impegni elettorali i contraenti del patto di governo dovranno attivare prassi di rottura su più fronti, a cominciare dal rapporto con l’Unione europea. Insomma, quel che si sta stagliando al nostro orizzonte racchiude una sfida impegnativa. E le sfide o si raccolgono o si rifiutano. Il tempo dei rinvii e delle mezze misure è finito da un pezzo.