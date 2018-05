Governo, Italia a rischio di devastante scontro istituzionale

di Aldo Di Lello

Non sappiamo se il fine settimana porterà consiglio ai protagonisti dell’inedito psicodrammone politico che stiamo vivendo in questi giorni. Certo è che, nell‘Italia bloccata da due mesi nel pantano dei veti incrociati, si sta profilando una situazione di scontro senza precedenti tra il potere di garanzia del Presidente della Repubblica e il potere politico esercitato (e questo è il fatto nuovo e grave) da tutti. E quindi da nessuno. È un fatto inedito, mai visto finora, neanche ai tempi delle scintille tra Polo delle Libertà, da una parte, e presidente Scalfaro dall’altra. All’epoca, per quanto duro fosse il conflitto, la situazione era comunque sotto controllo, anche se ai limiti del golpe bianco: c’era una arbitro, Scalfaro, chiaramente di parte (peggio degli arbitri che hanno diretto le partite della Roma e della Juventus in Champions), ma comunque garante di un equilibrio politico in via di formazione (quello dei due ribaltoni del 1995 e del 1998). Stavolta invece l’equilibrio non c’è: non c’è un centro di gravità, né permanente né temporaneo né precario. Niente.

Da un lato c’è il presidente Mattarella, infastidito dai veti tra partiti e deciso ad accompagnare l’Italia verso la Legge di Stabilità e verso il blocco delle clausole di salvaguardia che porterebbero all’aumento dell’Iva. Per questo dal Quirinale è filtrata l’idea del governo di “tregua” presieduto da un Mister X esperto di economia, chiaramente un tecnico. Sembra talmente deciso, Mattarella, a portare avanti questa sua linea, che il suo giro di consultazioni lunedì sarà poco più che una formalità (al massimo venti minuti a delegazione).

Dall’altro ci sono i due partiti “vincenti” e potenzialmente , messi insieme, maggioritari (Lega e M5S), che tra ieri e oggi se ne sono dette di cotte e di crude, ma che sono comunque concordi nel dire no a qualsiasi coniglio “tecnico” dovesse uscire dal cilindro di Mattarella. Di Maio ha detto , senza mezzi termini, che un governo di tregua sarebbe un «tradimento». Salvini, dal canto suo, è andato anche più in là: oltre a dire no a qualsiasi ipotesi “tecnica”, ha anche rilanciato in extremis il dialogo con i grillini, proponendo un governo a tempo. Quanto tempo non è ancora chiaro. Al dunque, il governo, o sarà politico, o non sarà.

Riepiloghiamo. C’è un capo dello Stato che non si fida dei partiti e che pensa di imporre un suo governo. Il problema è che tale governo non avrebbe la maggioranza e che dovrebbe cercarsi i voti in Parlamento: chi glieli darà, visto che si tratterà di misure impopolari sottoposte, di lì a qualche mese, al giudizio degli elettori? Ci sono poi i partiti, che non si fidano a loro volta del capo dello Stato (almeno non si fidano Lega e M5S), ma che non sono al momento capaci di formare una maggioranza. Il rischio è che si voti a ottobre o novembre ancora con Gentiloni dimissionario. E sarebbe una situazione mai vista in Italia. Il tutto sta per accadere sotto gli occhi arcigni di un’Europa che non ci vuole bene e che non vede l’ora di infliggerci qualche procedura di infrazione.

Lo scontro in atto in Italia è davvero devastante. Ma non perché i protagonisti siano forti. È devastante proprio perché sono tutti deboli. Ed è questo che fa veramente paura.