Applausi da Marine Le Pen: con la Lega al governo torna l’Europa delle nazioni

di Redazione

L’applauso di Marine Le Pen è arrivato convinto e caloroso: «Dopo l’Fpo in Austria, la Lega in Italia. I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive sbalorditive, con il grande ritorno delle Nazioni». L’esempio italiano ha rincuorato Marine Le Pen, intenzionata a sfruttare il momento magico della Lega in Italia per farne il trampolino di lancio per un ritorno a protagonista sulla scena politica francese.

Scrive il quotidiano La Stampa: “La presidente del Fn, che ha fatto fuori come ideologo e superconsigliere Florian Philippot (l’aveva portata verso la destra sociale e ha creato nel frattempo un altro partito, Les Patriotes), l’ha sostituito con Louis Aliot, suo compagno nella vita. Ebbene, nei giorni scorsi proprio lui era già intervenuto entusiasta sul «contratto di governo» fra Salvini e Luigi Di Maio. «Sostanzialmente s’iscrive – aveva detto – nella linea che abbiamo sempre difeso». Aliot aveva citato le misure previste per l’immigrazione «che sono conseguenti, a differenza della legge sul tema voluta da Emmanuel Macron. E i due nuovi partner in Italia vogliono ridurre il debito pubblico e al tempo stesso il carico fiscale sui singoli cittadini, misure di buon senso che la Francia attende da troppo tempo». Per poi concludere: «Il Governo italiano servirà da salvaguardia contro le decisioni unilaterali prese dai funzionari europei, che non sono eletti e vogliono comunque imporci la nostra condotta»”.