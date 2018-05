Giuseppe Conte e il curriculum impreciso. I dubbi del New York Times

di Redazione

Cercare con la lente d’ingrandimento le contraddizioni nei curriculum dei politici o di chi ha ruoli importanti nel Palazzo è ormai abitudine consolidata. Non sfugge a questa prassi giornalistica il premier in pectore indicato da Salvini e Di Maio, il civilista Giuseppe Conte. Quest’ultimo sostiene nel suo curriculum di avere perfezionato gli studi alla New York University ma il corrispondente dall’Italia del New York Times, Jason Horowitz, esprime più di un dubbio.”Giuseppe Conte, potenzialmente il prossimo leader italiano, ha scritto che ‘perfezionò e aggiornò i suoi studi’ alla New York University, ma, quando abbiamo chiesto, ci è stato risposto: “Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà“. Questo il tweet del giornalista. Aggiunge Libero.it: “Conte dichiarò di aver trascorso ogni estate, dal 2008 al 2012, almeno un mese nel prestigioso ateneo americano. Secondo la portavoce della New York Univeristy, Michelle Tsai, è possibile che Conte abbia seguito qualche programma di due giorni per i quali la scuola non tiene registri. Ma la differenza tra due giorni e “almeno un mese” appare piuttosto evidente…”