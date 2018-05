Giornata mondiale della diversità culturale: lunedì convegno a Roma

di Redazione

Il 21 maggio – in occasione della “Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo” istituita nel 2002 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – si svolgerà dalle 17.00 alle 20.00 al Courtyard by Marriott Park Hotel Roma in Via Giuseppe Moscati 7 il workshop Diversamente uguali: il vantaggio competitivo che fa la differenza, ideato e organizzato da Olimpia Ponno Consultancy Lab con il supporto di professionisti, manager e soci di AIPD (Associazione Italiana Persone Down), BNI (Business Network International), InterNations, MPI (Meeting Professionals International), PWA (Professional Women’s Association), SITE (Society for Incentive Travel Excellence).

Tra i relatori professionisti della comunicazione, manager e artisti

Tra i protagonisti del workshop: Arvedo Arvedi, artista esperto di linguaggi diversi e creativi, che per l’occasione ha dipinto l’opera simbolo di questa giornata “Together in cultural diversity”; Caterina Caput, avvocata di diritto antidiscriminatorio, socia BNI; Anna Contardi, presidente Associazione Italiana Persone Down; Paola Devescovi, business coach, fondatrice di Project Prosperity, membro del Global Power Team BNI; Valter Delle Donne, giornalista, sceneggiatore cinematografico e teatrale; Antonella Ferro, general manager Courtyard by Marriott Park Hotel Roma, social MPI ed E.H.M.A. (European Hotel Managers Association); Olimpia Ponno, consulente d’impresa, esperta di biodiversità, Past President MPI Italia, socia BNI e InterNations; Annamaria Ruffini, presidente SITE Global, Ceo Events In & Out, socia MPI; Marco Sabatini Scalmati, responsabile Media Relations di SOGIN e papà di figlio autistico. Contribuiranno dall’estero Claus D. Hagenhoff CEO ITM GmbH 13 e presidente Global Power Team di Business Network International e Jo Anne White PHD, autrice del libro “More Heaven”, radio e TV producer.

Gli obiettivi principali del workshop

Obiettivi principali dell’incontro: 1. diffondere e sviscerare il valore della diversità come vantaggio competitivo per aziende, persone, professionisti, membri di associazioni, in grado di garantire welfare e salute, nuovi sbocchi professionali, regole d’ingaggio preventive e antidiscriminatorie, crescita economica; 2. condividere esperienze nazionali e internazionali sulla cultura della diversità, per superare sfide di vita quotidiane e non solo per le persone svantaggiate e diversamente abili; 3. attivare riflessioni per realizzare iniziative pratiche, concrete, sinergiche, risolutive; 4. avviare una serie di progetti, collaborazioni, appuntamenti di medio lungo periodo. Da questo primo appuntamento partirà un ponte di dialogo e scambio internazionale, che porterà una rappresentanza del workshop del 21 maggio al convegno che si terrà in Israele dal 1 al 5 ottobre 2018 organizzato Global Power Team di Business Network International, in cui 13 nazioni, Italia inclusa, si scambieranno relazioni, referenze, business grazie alla multiculturalità e multidiscipinarietà di imprenditori e professionisti.

Appuntamento al Marriot Park Hotel di Roma

«L’evento, per questa prima esclusiva edizione a ingresso gratuito grazie alla sensibilità e all’ospitalità della General Manager della location e del suo staff – ci spiega l’ideatrice Olimpia Ponno – nasce non solo da 26 anni di confronto e di esperienza personale e professionale con persone e ambienti diversi, ma da sinergie e rapporti coltivati costantemente, ispirata da una frase guida di Martin Luther King con cui concordo pienamente e che cito con piacere “Gli uomini si odiano tra loro, perché si temono, e si temono tra loro perché non si conoscono”».