Giorgia Meloni: «Fiducia a Cottarelli? Neanche morti» (video)

di Augusta Cesari

Ma stiamo scherzando? Votare la fiducia a Cottarelli? Votare la fiducia a un governo del presidente? Che domanda. «Manco morti». Taglia corto Giorgia Meloni che nel corso della intensa mattinata, parlando a Massa e in collegamento in varie dirett tv, ha risposto all’ipotesi che Fratelli d’Italia possa sostenere un esecutivo guidato dall’ex commissario alla spending review. Interrogativa retorica.

Il tema su cui viene pungolata la Meloni da Myrta Merlino all’Aria che tira su La 7 è l'”inpeacment”, la valutazione sul presidente della Repubblica. «Stiamo valutando – risponde la leader di FdI- ma il punto che adesso a me interessa sottolineare è che, se le cose sono andate come ci hanno riferito, ci sono tutti i presupposti costituzionali per attivare l’art.90 della Costituzione. Nessuno minaccia nessuno», argomenta citando pareri che in questi giorni sono entrati el dibattito politico. « Secondo svariati costituzionalisti di livello, il Presidente Mattarella ha fatto una cosa che non poteva fare». Giorgia Meloni ha aggiunto: «Il Presidente Mattarella avrebbe potuto rifiutarsi di nominare un ministro se avesse avuto problemi di carattere istituzionale, un conflitto di interessi. Quello che non può fare è stabilire che se qualcuno pensa che l’Europa vada riformata, sia un nemico».