Giaguaro in agguato, lontre giganti lo mettono in fuga (video)

Da una parte uno dei predatori più pericolosi in natura, un giaguaro. Dall’altra dei placidi mustelidi, come le lontre. Eppure, nella Foresta amazzonica può accadere l’impensabile. Il felino è stato messo in fuga da un gruppo di lontre giganti. Il video è stato registrato dall’organizzazione Panthera Brasil, che ha diffuso la clip sulla propria pagina Facebook. Siamo nella pianura del Pantanal, habitat di tantissime specie animali nello stato del Mato Grosso, in Brasile, vicino al confine con la Bolivia. «Il movimento della coda del felino, una femmina di tre anni, indica la paura dopo l’incontro con le lontre», commentano gli operatori dell’organizzazione. Il video, però, vale più di ogni spiegazione.