Funerali di Pamela, lo strazio della mamma. Lo zio: «I nigeriani? Qui non c’erano..» (video)

«Mi manchi da morire, quello che ti hanno fatto è disumano, è un male atroce. Ti sei meritata il paradiso, perché l’aldilà esiste e anche se ti hanno fatto un male atroce tu sei viva , alla faccia di tutte quelle persone che ti hanno massacrato». Rabbia e lacrime, nelle parole e nel volto della mamma di Pamela Mastropietro, che ha parlato durante i funerali svoltisi questa mattina a Roma, in via Appia. Palloncini bianchi fuori e tante persone dentro la chiesa di Ognissanti, su via Appia nuova, nel quartiere Appio Latino, per rendere omaggio alla 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata lo scorso 30 gennaio probabilmente da un gruppo di nigeriani. «’Pamela è tornata a casa e vogliamo stringerla in un abbraccio spirituale per farle sentire tutto il nostro affetto», ha detto il parroco della chiesa di Ognissanti, don Francesco. Nel corso delle esequie il sacerdote ha reso omaggio al ”sorriso” della 18enne uccisa e massacrata a macerata. «In tanti ricordano il sorriso luminoso di Pamela, anch’io lo ricordo, per alcuni la luce del signore è in quel sorriso. Da questa celebrazione ognuno vada via con una missione, gli adulti continuino a seminare, perché non lo si fa mai invano, e i giovani non si facciano rubare la speranza ».

Durissime le parole dello zio e legale della famiglia Marco Valerio Verni, che prima ha spiegato come la famiglia abbia accettato i fiori da tutti, anche da Luca Traini, il ragazzo che a Macerata aveva sparato contro un gruppo di nigeriani fuori a un bar. Poi, a domanda su eventuali corone di fiori arrivate dalla comunità nigeriana, ha risposto: «La comunità nigeriana per ora ha fatto solo parole. Fanno in tempo a venire visto che la messa inizia alle 11.00. Oggi è il giorno di Pamela. Il suo corpo troverà la pace terrena. Grazie alla gente di Macerata.

